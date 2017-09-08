Экономика

09:40 08.09.2017

ЕК требует от VW завершить осенью ремонт 8 млн автомобилей в рамках "дизельгейта"

Европейская комиссия усиливает давление на германского автопроизводителя Volkswagen (VW) в связи с дизельным скандалом.

Брюссель требует от автоконцерна завершить этой осенью необходимое переоборудование примерно 8 млн автомобилей, затронутых "дизельгейтом". Существуют доказательства того, что ремонт многих автомобилей еще не завершен, сообщает dpa со ссылкой на Еврокомиссию.

По данным агентства, в совместном письменном обращении ЕК и европейских служб защиты прав потребителей к VW, руководству компании поставлено условие в течение месяца подтвердить, что переоборудование автомобилей завершится осенью 2017 года. Если этого сделано не будет, автопроизводителю грозят штрафные санкции в разных странах сообщества.

Речь идет об автомобилях VW, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

Концерн обязан привести все автомобили в состояние, соответствующее правилам допуска к эксплуатации, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. Кроме того, автопроизводитель должен предоставлять гарантию в случае, если после ремонта вновь возникнут проблемы, отмечает Deutsche Welle.

Volkswagen в сентябре 2015 года признался в том, что устанавливал на свои дизельные автомобили специальное программное обеспечение, которое занижало данные о выбросах. Позднее компания обязалась до осени 2017 года бесплатно провести переоборудование всех автомобилей, на которых было установлено это ПО.

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