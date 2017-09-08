Нефть умеренно дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу и завершает неделю в плюсе.

Ослабление курса доллара, восстановление работы техасских НПЗ, надежды на продление соглашения ОПЕК+ положительно влияют на динамику нефтяного рынка.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 кв увеличилась на 24 цента (0,44%) - до $54,73 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,12 (0,24%) - до $49,21 за баррель.

В четверг Brent подорожала на $0,29 (0,5%), до $54,49 за баррель, тогда как WTI подешевела на $0,07 (0,1%), до $49,09 за баррель.

Инвесторы также следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть.

"Мы ожидаем ухудшения спроса на нефть не только в техасском регионе, но, после урагана "Ирма", и во Флориде. Мы полагаем, что накопление запасов нефти продолжится в ближайшие недели в результате разрушения спроса, особенно с учетом того, что летний сезон вождения уже закончился", - отметил управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Около 12-13% нефтеперерабатывающих мощностей США по-прежнему выведены из строя.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило в четверг, что запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей.

Между тем, по оценкам S&P Global Platts, добыча нефти государствами ОПЕК сократилась в августе впервые за пять месяцев - на 170 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 32,65 млн баррелей в сутки.