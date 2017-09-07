Украина 11 сентября стартует серию роад-шоу нового выпуска евробондов

Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций, сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября – в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне.

После указанных встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустить облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов - ИФ).

Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Предполагаемый объем выпуска новых еврооблигаций и условия их обращения в сообщении не уточняются.

Как сообщалось, Министерство финансов в четверг вечером объявило на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020гг за счет выпуска новых ценных бумаг.

В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 – $1 млрд 779,837 млн.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.

Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в этот же или на следующий день.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

В сообщении указанно, что указанная оферта является частью политики Минфина по управлению госдолгом и нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.