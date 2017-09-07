"Астарта" оспаривает арест счетов своих "дочек" по ходатайству Генпрокуратуры

Агрохолдинг "Астарта" добивается в суде отмены ареста счетов ряда своих дочерних компаний, наложенного судом по ходатайству Генпрокуратуры Украины, считая такие действия правоохранителей необоснованными, заявляет о нормальной работе головной компании и производственных подразделений и готовности сотрудничать с правоохранителями для установления истины.

"Такие меры являются необоснованными: ни одно из предприятий, у которого арестовали счета, не имеет налоговых долгов… Предоставить информацию о своей хозяйственной деятельности компания готова по первому законному запросу правоохранителей, но такие запросов к нам не поступали", – сообщили в "Астарте" в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В компании пояснили, что в качестве юридического обоснования для проведения обыска была указана необходимость сбора доказательств в рамках уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов, однако ни одного запроса о представлении документов, как это предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом, ни Генпрокуратура, ни налоговые органы до проведения обыска не предъявляли.

В "Астарте" добавили, что по первому требованию Генпрокуратуры предоставили документы, подтверждающие куплю-продажу товарно-материальных ценностей по внутренним операциям компании. "Всего было изъято 29 документов", – уточнили в компании.

В отношении ареста счетов "нескольких нескольких дочерних компаний" агрохолдинг указывает, что это осложняет выполнение ими торгово-финансовых операций, однако счета головной компании "Астарта-Киев" обслуживаются.

"Компания продолжает выполнять все взятые обязательства перед государством, контрагентами, банками, сотрудниками… Кроме дестабилизации работы головного офиса компании 6 сентября, других последствий обыска нет", – подчеркивается в сообщении.

"Астарта" добавляет, что с точки зрения производства компания работает в обычном режиме: продолжается уборка урожая, переработка сахарной свеклы и сои.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 30 августа по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры наложил арест на счета входящих в агрохолдинг "Астарта" ООО "Цукорагропром" (Киев), ООО "Хмельницкое" (Ждановка Винницкой обл.) и ООО Волочиськ-Агро" (Хмельницкая обл.) в "ИНГ Банк Украина". Согласно материалам дела, уголовное производство было возбуждено 7 июня этого года. Служебные лица "Цукорагропрома" в 2016-2017 гг. поставили пяти предприятиям "Астарты", в числе которые - два вышеуказанных, 85 тыс. тонн жидкого технического аммиака на 715 млн грн, однако другие подробности отсутствуют.

Помимо этого, Печерский райсуд 30 августа предоставил прокурорам и следователям, входящим в состав следственной группы Генпрокуратуры по указанному уголовному производству, временный доступ к вещам и документам ООО "Волочиськ-Агро", ООО "Инвестиционно-промышленная компания "Полтавазернопродукт" (Глобино Полтавской обл.), ООО Агрофирмам "Добробут" (пгт Козельщина Полтавской обл.) и ООО "Хмельницкое".

"Астарта" 6 сентября заявила о проведенном в ее головном офисе обыске по инициативе Генпрокуратуры "при участии вооруженных правоохранителей и с нарушением процессуальных норм", считая эти действия чрезмерными и необоснованными и квалифицируя их как открытое давление на бизнес. Руководство компании обратилось к Генпрокуратуре и руководству страны относительно недопустимости силового давления на бизнес и намерено обжаловать действия силовиков в установленном порядке.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка – на 17%, до EUR360 млн.

Крупнейшими акционерами "Астарты" являются бизнесмен Виктор Иванчик – 36,1% и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited – 28,01%.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже. В четверг, на следующий день после обыска, их курс к 16:20 по Киеву упал на 4,91%, суммарная капитализация - на PLN77 млн ($21,7 млн).