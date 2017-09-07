Производство легковых авто в Украине в августе возросло в 2,1 раза

Производство легковых автомобилей в Украине в августе 2017 года, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", возросло в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 652 ед., что также на 58% превысило показатель июля текущего года.

Такой прирост выпуска легковых авто к августу прошлого года обусловлен тем, что за этот месяц текущего года 76 автомобилей выпустил Запорожский автозавод (тогда как в августе прошлого года ни одного), а ЧАО "Еврокар" нарастило производство Skoda на 83,2% - до 586 ед.

В то же время по сравнению с июлем-2017 ЗАЗ сократил выпуск легковушек на 28,3%, но "Еврокар" нарастил на 89%.

По данным ассоциации, ЗАЗ в августе, помимо легковых авто, выпустил 32 коммерческих автомобиля и два автобуса (в августе прошлого года не выпускались), а в целом за восемь месяцев – 475 легковых, 285 коммерческих авто и 16 автобусов (за тот же период 2016 года – только четыре легковых авто).

С учетом указанных августовских показателей производство легковых автомобилей в Украине в январе-августе выросло на 86% к аналогичному периоду 2016 года - до 4125 ед., в том числе "Еврокар" нарастил производство на 65,3% - до 3650 ед.

Как информирует ассоциация, наивысшую динамику роста по итогам восьми месяцев продолжает демонстрировать производство автобусов: их выпущено 463 ед. против 107 ед. за тот же период 2016 года.

В том числе 220 ед. произведены заводом "Черкасский автобус" (прирост в 2,4 раза), 59 ед. - Часовоярским автобусным заводом (за тот же период 2016 года – 4 ед.), 96 ед. – Черниговским автозаводом корпорации "Эталон" (против одного), 16 ед. – ЗАЗом (ни одного), 72 ед. – корпорацией "Богдан" (11 ед.)

Коммерческих авто за этот период текущего года выпущено 286 ед., в том числе 285 ед. выпущены ЗАЗом, один – "Черкасским автобусом".

Как сообщалось, ПАО "АвтоКрАЗ" с августа прошлого года не предоставляет информацию об объемах производства автомобилей.

Производство легковых автомобилей в Украине в 2016 году сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов снизился на 64,2% - до 321 ед.