Экономика

19:33 07.09.2017

Фондовые индексы Украины в четверг еще немного выросли

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг еще немного выросли: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,49% - до 1137,57 пункта, индекс ПФТС – на 0,03%, до 291,39 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,6 млн грн, в том числе акциями 5,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 309,46 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,8%), "Мотор Сичи" (+0,79%) и "Укрнафты" (+0,16%).

Отрицательная динамика отсутствовала.

На ПФТС прошли сделки с акциями "Мотор Сичи" (+0,76%) и "Центрэнерго" (-0,53%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг упал на 2,17% - до 588,34 пункта при объеме торгов почти 4 млн злотых (28,9 млн грн).

Все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Астарты" (-4,29%), "Агротона" (-2,16%) и KSG Agro (-1,29%).

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Интерфакс-Украина
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