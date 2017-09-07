Экономика

18:48 07.09.2017

РФ готова сохранить транзит газа через Украину, если это будет выгоднее, чем по новым газопроводам

Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется выгоднее, чем поставлять газ по новым газопроводам: "Турецкому потоку" и Северному потоку 2", заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "РБК-ТВ".

"Наша позиция такова, что этот вопрос (о сохранении транзита - ИФ) может обсуждаться. Он может обсуждаться, если условия будут гораздо выгоднее, чем транспорт по новой инфраструктуре, которая строится. Наверное, какой-то объем транспортировки через территорию Украины останется", - отметил он.

Однако, по словам министра, по текущим расчетам стоимость транспортировки газа но новым газопроводам намного выгоднее.

"Сейчас все планы по строительству новых газопроводов исходят из того, что новые проекты будут построены до конца 2019 года - и "Северный поток 2", и "Турецкий поток". Хочу отметить, что так интересен, важен и коммерчески привлекателен проект "Северный поток 2". Во-первых, это более кроткий вариант поставки газа в Европу, кроме того, добыча газа сместилась из Западной Сибири на север России - и это уже экономия для потребителей и для транспортирующей организации. Второе: при строительстве новой инфраструктуры сейчас применяются самые современные технологии. А старая инфраструктура, построенная 50-60 лет назад, сейчас требует модернизации, которой, к сожалению, сегодня мы не видим. То есть затраты на транспортировку газа по новой инфраструктуре по себестоимости на 1 тыс. кубометров, будут почти в 2 раза дешевле", - отметил министр.

Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 года.

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