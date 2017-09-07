"Азовсталь" за 8 мес. нарастила выпуск проката на 13,1%, возобновила отгрузку чугуна через Керченский пролив

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-августе 2017 года увеличил производство общего проката, по оперативным данным, на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2,461 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка стали за восемь месяцев возросла на 16,2% - до 2,810 млн тонн, чугуна - на 17%, до 2,467 млн тонн.

В августе "Азовсталь" выпустила 317 тыс. тонн общего проката, 374 тыс. тонн стали, 315 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 251 тыс. тонн проката, 270 тыс. тонн стали, 255 тыс. тонн чугуна.

"Азовсталь" и Мариупольский меткомбинат им. Ильича отгружают часть чугуна в Италию - на кораблях, проходящих через Керченский пролив. Как сообщается на официальной странице ГП "Мариупольский морской торговый порт" в Facebook, для прохода под строящимся Керченским мостом суда из Мариуполя вынуждены укорачивать мачты.

"Через Керченский мост прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту. Теплоходом, который первым прошел под аркой так называемого "Керченского моста", стало судно "Копан". Загрузив в Мариупольском порту 14,5 тыс. тонн чугуна, оно направилось в Италию. Зная о габаритных ограничениях при проходе через пролив в связи со строительством моста, судовладельцы укоротили мачту "Копана", что позволило ему благополучно пройти под сооружением", - сообщается в информации порта.

Ранее Центр исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) отмечал, что, вопреки заверениям политического руководства РФ, строительство Керченского моста влечет ограничение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях, ощутимое снижение товарооборота и убытки украинских азовских портов в Мариуполе и Бердянске, а также новые социально-экономические риски стагнации украинского Приазовья.

По оценкам экспертов, установленные Москвой ограничения по надводным габаритам судов, которые будут проходить по Керченскому проливу после установки железнодорожной арки, в переделах 33 м сделают невозможным прохождение проливом судов типа Panamax, что повлечет потерю до 30% перевалки Мариупольского порта. В частности, под угрозой - поставки около 1 млн тонн чугуна в год.

Как сообщалось, "Азовсталь" в 2016 году нарастила выпуск общего проката, по предварительным данным, на 14,8% по сравнению с 2015 годом – до 3,335 млн тонн, стали - на 15,6%, до 3,705 млн тонн, чугуна - на 12,5%, до 3,177 млн тонн.

Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".