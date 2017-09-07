Минфин в 2018-2020гг не будет выпускать ОВГЗ для докапитализации госбанков – Маркарова

Министерство финансов Украины в 2018-2020 гг. больше не намерено выпускать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации государственных банков, сообщила заместитель министра Оксана Маркарова.

"В Бюджетной резолюции, которую мы подали в парламент еще в конце мая, мы определили, что больше не планируем выпускать ОВГЗ для докапитализации (государственных банков и других финучреждений – ИФ). Единственное, на что мы планируем выпускать ОВГЗ, это Фонд гарантирования вкладов физических лиц и в незначительном количестве", - сказала она в ходе "круглого стола" в Киеве в четверг.

Как сообщалось, правительство Украины в начале текущего года докапитализировало государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба Киев) соответственно на 3,465 млрд грн и 3,022 млрд грн путем выпуска ОВГЗ и обмена ценных бумаг на акции новой эмиссии банков.

Необходимость докапитализации и ее размеры в 2017 году базируются на результатах диагностического обследования госбанков за 2015 год, утвержденного Нацбанком (НБУ) в октябре 2015 года.

Год назад предыдущее правительство увеличило уставные капиталы Ощадбанка и Укрэксимбанка по такой схеме соответственно на 4,956 млрд грн и 9,319 млрд грн.

Помимо этого, в конце июня 2017 года Кабинет министров во время внеочередного заседания принял решение докапитализировать ПриватБанк на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов путем выпуска ОВГЗ, которые будут обменены на новые акции банка.

Процесс докапитализации ПриватБанка проходит в два этапа, на первом из которых выпущены ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн.

Второй транш, в 16 млрд грн, будет перечислен ближе к концу осени. При этом его объем может быть снижен в случае разработки и реализации банком стратегии работы с залоговым имуществом, полученным в качестве погашения задолженности по кредитам, а также за счет прибыли банка.

Ранее, в конце 2016 года, когда правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения, государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.