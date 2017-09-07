Регистрация авто по месту его использования является цивилизованной европейской практикой - Новак

Регистрация автомобилей по фактическому месту их использования является цивилизованной практикой стран Европы.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины, экс-министр транспорта Польши, Славомир Новак, отвечая на вопрос, какой совет он мог бы дать власти в сложившейся в Украине ситуации с автомобилями с европейской регистрацией.

"Вы знаете, что я всегда предпочитаю не советовать кому-либо, что делать, я люблю заниматься работой, которая важна для меня, в частности, сегодня, это ремонт украинских дорог, однако закон есть закон", - сказал он.

С.Новак поддержал законодательное урегулирование регистрации таких автомобилей в Украине.

"Если кто использует автомобиль в Украине - это уже украинский автомобиль, должна быть украинская регистрация. Я понимаю, что есть некая "контроверсия", но закон есть закон, и те, кто купил должны заплатить налоги, зарегистрировать автомобиль тут, другого выхода нет", - резюмировал он.

Как сообщалось, в Киеве, возле Верховной Рады второй день проходит акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Среди целей акции – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах, мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.