AVentures Capital инвестирует $0,5 млн в разработчика "облачной" защиты Spinbackup

Венчурный фонд AVentures Capital инвестирует $500 тыс. в Spinbackup - поставщика решений для резервного копирования данных в "облачных" средах и обеспечения кибербезопасности для пользователей G Suite и Office 365.

Согласно пресс-релизу фонда, Spinbackup является официальным партнером Google. Ее продукты доступны для пользователей в официальном каталоге Google G Suite Marketplace. Компания имеет статус Advanced Technology Partner компании Amazon.

Большинство клиентов Spinbackup - компании среднего и малого бизнеса, а также учебные заведения, в числе которых - University of Tokyo, Gurnick Academy of Medical Arts, Sensys Gatso и др.

Как отмечается в пресс-релизе, за последнее десятилетие потеря и утечка данных в "облачных" средах в силу человеческого фактора и широкого распространения программ-вымогателей являются наиболее острыми проблемами в сфере информационной безопасности.

"Несмотря на то, что организации и частные лица во всем мире тратят более $74 млрд в год на решения для обеспечения кибербезопасности, большинство современных продуктов для защиты от потери и утечки данных не отвечает требованиям времени. Специалисты компании Spinbackup уверены, что человеческий фактор является главной угрозой для безопасности, надежности хранения данных, и готовы предложить новые решения для автоматического резервного копирования данных, включающие полный функционал для мониторинга использования информации, хранящейся в облаке", - говорится в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что AVentures Capital стал первым институциональным инвестором разработчика.

"Мы уверены, что стратегическое партнерство с AVentures Capital позволит Spinbackup предложить рынку наиболее прогрессивные подходы к защите "облачных" данных. Мы инвестировали $500 тыс. в данный проект с целью предоставить Spinbackup возможность для создания в глобальном масштабе инновационного интегрированного решения в сфере информационной безопасности и резервного копирования "облачных" данных", - цитируется в сообщении основатель и управляющий партнер AVentures Capital Андрей Колодюк.

Spinbackup Inc., основанная в 2014 году, предлагает современные рыночные решения в области кибербезопасности. В настоящее время обеспечивает информбезопасность корпоративных пользователей G Suite и MS Office 365. В ближайших планах компании - разработка решений для резервного копирования и защиты данных для других глобальных поставщиков "облачных" сервисов.

AVentures Capital - венчурный фонд, основанный в 2012 году серийными предпринимателями и финансовыми специалистами. Осуществляет инвестиции в проекты на ранних этапах. Ориентирован на сотрудничество с глобальными компаниями, имеющими НИОКР в Украине и странах Центральной и Восточной Европы.

Инвестиции фонда сосредоточены в таких технологических областях, как программное обеспечение, электронная коммерция, "облачные" сервисы, мобильные технологии, IoT и др.

Портфель AVentures Capital насчитывает более 10 компаний, в числе которых - Petcube, Augmented Pixels, nuPSYS, VOX, CheckiO, StarWind Software и др.

AVentures Capital является со-инвестором фондов Almaz Capital, Y Combinator, Vegas Fund, Hive и других известных фондов.