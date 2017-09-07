Кабмин разрешил направлять конфискованные за коррупцию средства Госпогранслужбе, "Укравтодору" и УГО

Кабинет министров Украины разрешил направлять конфискованные средства и средства, полученные от реализации конфискованного за коррупцию имущества, Государственной пограничной службе, Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и Управлению государственной охраны.

Согласно постановлению №674 от 6 сентября, правительство одобрило направление средств Госпогранслужбе на меры по инженерно-техническому обустройству государственной границы и на расходы по повышению обороноспособности и безопасности государства.

Средства будут направлены "Укравтодору" на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования; Управлению госохраны - на его деятельность; Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - на выплату субвенции из государственного местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад.

Кроме того, правительство одобрило направление конфискованных средств Национальной полиции на меры по повышению обороноспособности и безопасности государства вместо Министерства внутренних дел.