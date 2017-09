Андерс Фог Расмуссен вошел в состав набсовета YES

Бывший генеральный секретарь НАТО, премьер-министр Дании в 2001-2009 гг., основатель компании Rasmussen Global Андерс Фог Расмуссен вошел в состав наблюдательного совета форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает пресс-служба форума.

"Андерс привнесет неоценимые ноу-хау, опыт и идеи. Он сделает значительный вклад в реализацию миссии YES по интеграции Украины в Европу и мир", - сказал основатель и член набсовета YES Виктор Пинчук, сообщает пресс-служба YES в четверг.

В свою очередь, А.Ф.Расмуссен отметил: "Для меня как старого друга Украины это честь - присоединиться к наблюдательному совету YES. "Ялтинская европейская стратегия" играет важную роль в продвижении Украины в мире и поддержке ее программы реформ. Как член наблюдательного совета я намерен направить свои усилия на обеспечение стабильности и безопасности Украины, а также ее права свободно выбирать свою собственную судьбу".

В сообщении отмечается, что в наблюдательном совете YES председательствует бывший президент Польши Александр Квасьневский. В ее состав входят: основатель YES В.Пинчук; экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт; бывший президент Европейского парламента Пэт Кокс; бывший представитель по общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза, вице-президент Havas Group и исполнительный сопрезидент Havas Worldwide Стефан Фукс.

Неправительственная организация "Ялтинская европейская стратегия" (YES) основана украинским бизнесменом В.Пинчуком в 2004 году с целью содействия евроинтеграции Украины.

С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте (Крым), но вследствие аннексии Крыма Российской Федерацией ежегодные встречи были перенесены в Киев.