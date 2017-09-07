Экономика

16:17 07.09.2017

Драги высказался о волатильности евро, курс евро подскочил на 1,2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) внимательно отслеживает недавние колебания евро, заявил глава Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.

Волатильность евро является источником неопределенности в еврозоне, сказал он.

Курс евро важен для роста экономики и темпов инфляции, поэтому при принятии решений о денежно-кредитной политике необходимо его учитывать, считает М.Драги.

Вместе с тем обменный курс не является одним из целевых показателей денежно-кредитной политики, подчеркнул он.

На заявлениях М.Драги евро подскочил на 1,2%, до $1,2055 по сравнению с $1,1917 на закрытие торгов в Нью-Йорке в среду и $1,1970 перед пресс-конференцией. К японской иене и фунту стерлингов евро подорожал на 0,6%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Претензии к Украине о невыполнении Киотского протокола сняты

Прокуратура подала иск о возврате Киеву пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала"

АМКУ разрешил "Ашан Ритейл Украина" приобрести сеть гипермаркетов "Караван"

Минэнергоугля обвиняет "Нафтогаз" в перетягивании на себя функций Кабмина

Украина может выпустить еврооблигации уже в сентябре

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь" направила на выполнение колдоговора в I полугодии более 180 млн грн

Регистрация авто по месту его использования является цивилизованной европейской практикой - Новак

Amazon откроет вторую штаб-квартиру в США, вложит в нее $5 млрд

AVentures Capital инвестирует $0,5 млн в разработчика "облачной" защиты Spinbackup

Кабмин негативно оценил законопроект о финуслугах в сфере почтовой связи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА