Драги высказался о волатильности евро, курс евро подскочил на 1,2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) внимательно отслеживает недавние колебания евро, заявил глава Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.

Волатильность евро является источником неопределенности в еврозоне, сказал он.

Курс евро важен для роста экономики и темпов инфляции, поэтому при принятии решений о денежно-кредитной политике необходимо его учитывать, считает М.Драги.

Вместе с тем обменный курс не является одним из целевых показателей денежно-кредитной политики, подчеркнул он.

На заявлениях М.Драги евро подскочил на 1,2%, до $1,2055 по сравнению с $1,1917 на закрытие торгов в Нью-Йорке в среду и $1,1970 перед пресс-конференцией. К японской иене и фунту стерлингов евро подорожал на 0,6%.