"Укртранснафта" пытается забрать 380 тыс. тонн своей нефти из хранилищ НПЗ группы "Приват"

Государственное ПАО "Укртранснафта" ведет переговоры с тремя нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) группы "Приват" по возвращению свыше 380 тыс. тонн нефти, которая была передана им на хранение, для исключения затрат компании по хранению у третьих лиц.

"По результатам инвентаризации было выявлено несоответствие качественных характеристик небольшого объема передаваемой на хранение нефти (менее 20%), однако, юридически, подобные претензии возможно предъявлять только при возвращении нефти", – указано в сообщении "Укртранснафты" на ее сайте в четверг.

Госкомпания пояснила, что если в момент возвращения нефти хранитель не сможет вернуть ее с необходимым качеством, то законодательство предусматривает механизм получения денежной компенсации.

"Укртранснафта" также уточнила, что судебные разбирательства с НПЗ касаются адекватности и обоснования стоимости услуг по хранению нефти, а не компенсации за несоответствие качества.

Ранее глава правления материнской НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью "Экономической правде" высказался за получение денежной компенсации за некачественную нефть. По его словам, он ожидает решения проблемы хранения нефти "Укртранснафты" на НПЗ группы "Приват" до конца текущего года.

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Как сообщалось, весной-летом 2014 года из нефтепроводов "Укртранснафты" было выкачано 628,4 тыс. тонн нефти. В резервуарных парках "Укртранснафты" хранится 232,6 тыс. тонн нефти, "Укртатнафты" – 239,9 тыс. тонн, ПАО "Нафтохимик Прикарпаття" – 101,9 тыс. тонн, НПК "Галичина" – 46,7 тыс. тонн.

Изначально договоры были заключены о бесплатном хранении нефти сроком на год с правом пролонгации, но позднее были подписаны дополнительные соглашения, которыми срок бесплатного хранения был сокращен до 90 дней. После его завершения были заключены договоры на платной основе. Так, до 1 января 2015 года плата за хранение составляла 3,2 грн/тонна в сутки, с 1 января она была повышена до 6,4 грн/тонна в сутки, однако после смены руководство "Укртранснафты" госкомпания успешно оспорила договоры аренды резервуаров с этими завышенными, на ее взгляд, расценками.

"Укртранснафта" выступает оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины". Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины.