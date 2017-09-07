Экономика

15:32 07.09.2017

Первичные регистрации б/у легковых авто в Украине в августе выросли в 19 раз

Первичный рынок легковых автомобилей в Украине в августе текущего года составил 11,783 тыс. ед., в том числе продано 5,185 тыс. подержанных авто – в 19 раз больше, чем в августе-2016, сообщила ассоциация "Укравтопром".

По данным ассоциации, таким образом, доля импортного автомобильного "сэконд хэнда" в августе составила 44% (в июле текущего года она достигла 45% по сравнению с 4% в июле прошлого).

"В то же время, впервые с начала года, отмечено снижение активности в этой части автомобильного рынка относительно предыдущего месяца, которое составило 0,6%", - констатирует "Укравтопром".

Ассоциация напоминает, что автомобили с иностранной регистрацией в статистике не учитываются.

Наиболее популярным брендом в б/у сегменте августа стал Volkswagen, автомобили которого выбрали 934 автомобилиста. Renault сместился на второе место – 922 первичные регистрации, третью и четвертую позицию уверенно заняли Skoda (611 шт.) и Opel (381 шт.). На пятом месте Nissan (246 шт.), с отставанием в один автомобиль шестое место у BMW.

В топ-10 также вошли: Ford (235 шт.), Mercedes-Benz (213 шт.), Toyota (171 шт.), Audi (169 шт.).

Как сообщалось, в Украине с 1 августа 2016 года действует закон, позволяющий физлицам ввозить один подержанный автомобиль в год по значительно сниженным ставкам акцизного налога.

По данным ГФС, в июле количество таких ввезенных авто возросло до 6,446 тыс. ед., тогда как до принятия закона в среднем ежемесячно растаможивалась 1 тыс. автомобилей

В то же время, ГФС сообщила, что в Украине на сегодня находится 63,9 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в 2015-2017 годах, с нарушением срока ввоза.

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