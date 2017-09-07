Экономика

15:20 07.09.2017

Brent подорожала до $54,45 за баррель

Нефть Brent дорожает в четверг, WTI стабильна в ожидании данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 кв в четверг поднялась на $0,25 (0,46%) - до $54,45 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,02 (0,04%) - до $49,14 за баррель.

Минэнерго США обнародует отчет о запасах энергоносителей в стране за прошедшую неделю в 18:00 МСК. Эти данные, как ожидается, укажут на резкое падение запасов бензина в связи с закрытием нефтеперерабатывающих предприятий в Техасе из-за урагана "Харви", пишет MarketWatch.

Консенсус прогноз трейдеров и аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает снижение запасов бензина в США за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,7 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5 млн баррелей, прогнозируют эксперты.

"Одно из последствий урагана и связанного с ним закрытия нефтеперерабатывающих предприятий - это падение запасов нефтепродуктов и рост запасов нефти", - отмечает аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга.

Фьючерсы на бензин с поставкой в октябре подорожали в ходе торгов почти на 1% - до $1,6797 за баррель.

Инвесторы также следят за развитием тропического шторма "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть.

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