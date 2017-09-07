Экономика

14:54 07.09.2017

МЭРТ намерено запретить торговлю зажигалками нестандартного дизайна ради детской безопасности

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предлагает запретить торговлю зажигалками нестандартного дизайна, так как они могут привлекать внимание детей и стать причиной травм, ожогов и пожаров, говорится в проекте приказа ведомства.

Соответствующий документ обнародован для обсуждения на сайте ведомства в четверг.

Проект приказа предусматривает, в частности, дополнение правил розничной торговли разделом "Зажигалки", "учитывая опасную природу зажигалок, большое количество которых реализуется на внутреннем рынке, серьезность риска, который составляют собой зажигалки для безопасности детей".

МЭРТ намерен, в частности, запретить продажу зажигалок в форме героев мультфильмов, игрушек, оружия, часов, телефонов, музыкальных инструментов, транспортных средств, животных, тела человека, а также напитков и еды, говорится в проекте приказа.

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