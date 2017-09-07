Австралия может ограничить экспорт СПГ из-за нехватки газа на внутреннем рынке - Shell

Австралия, занимающая второе место среди крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), может ограничить поставки СПГ за рубеж в следующем году, чтобы избежать нехватки газа на внутреннем рынке, полагает глава австралийского подразделения Royal Dutch Shell Plc Зои Юйнович.

Австралийский оператор рынка энергоносителей (Australian Energy Market Operator, AEMO) в следующие две-четыре недели, вероятно, объявит о нехватке газа для восточных штатов страны, заявила З.Юйнович, выступая на мероприятии в Сиднее, организованном агентством.

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Это запустит объявленный в июне текущего года механизм обеспечения безопасности внутреннего газового рынка, что может ограничить экспорт СПГ с австралийских предприятий.

Активное расширение мощностей по производству СПГ в Австралии и крупные инвестиции в сектор повысили шансы на скорый выход страны на первое место среди крупнейших мировых экспортеров СПГ. Это, однако, привело к тому, что местные потребители сталкиваются с ограничением поставок газа и ростом цен.

Согласно оценкам австралийской консалтинговой компании EnergyQuest, как производство СПГ, так и добыча газа на восточном побережье Австралии выросли во втором квартале. Экспорт СПГ с трех предприятий в штате Квинсленд увеличился в минувшем квартале на 19% в годовом выражении - до 5 млн тонн, тогда как добыча газа повысилась лишь на 12%.

Правительство Австралии ждет отчетов от AEMO и антимонопольного регулятора страны, которые ведут переговоры с производителями газа на востоке страны, пытаясь оценить наличие нехватки газа на внутреннем рынке.

По словам З.Юйнович, предприятию Shell по выпуску СПГ в штате Квинсленд, вероятно, не будут грозить какие-либо ограничения, поскольку оно потребляет газ, не востребованный на внутреннем рынке.

Shell инвестировала в Австралию $50 за последние 10 лет.