Консорциум Westinghouse, Polenergia и EDF намерен участвовать в проекте энергомоста "Украина-ЕС"

Консорциум компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited намерен участвовать в проекте обустройства энергетического моста "Украина-ЕС", сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Консорциум в составе компаний Westinghouse, Polenergia и EDF направил Минэнергоугля концептуальную записку и технико-экономическое обоснование осуществления государственно-частного партнерства по проекту", - говорится в сообщении.

В Минэнергоугля добавляют, что рабочая группа по реализации проекта (созданная по приказу Минэнергоугля №660 от 17 октября 2016 года) уже одобрила выводы по итогам анализа эффективности осуществления проекта и направила их МЭРТ для согласования. Кроме того, профильная секция Научно-технического совета Минэнергоугля согласовала схему подключения блока №2 ХАЭС к европейской энергосистеме.

Проект энергомоста "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС. Получаемые за счет экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

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Как сообщалось, решение о реализации пилотного проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС" правительство приняло в июне 2015 года.

Ранее переговоры по проекту "Энергоатом" проводил с компанией Kulczyk Investments.