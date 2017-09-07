"Укрзализныця" готова обеспечить комфортные тарифы для перевозок по маршруту Юг-Запад - Кравцов

"Укрзализныця" готова обеспечить комфортные тарифные условия для перевозки по маршруту Юг - Запад, решить все технические вопросы ждя обеспечения его конкурентоспособности.

Согласно сообщила пресс-служба компании со ссылкой на ее руководителя Евгения Кравцова в ходе встречи с главой "Азербайджанских железных дорог" Джавидом Гурбановым в Одессе в четверг, на которой обсуждались перспективы указанного маршрута.

"Я готов на уровне правительства содействовать решению вопроса о морской составляющей маршрута. К тому же в Украине принято решение о снижении портового сбора", - сказал Е.Кравцов, при этом добавив, что паромы должны стать неотъемлемой частью этого маршрута.

Д.Гурбанов считает марштрут Юг - Запад стратегическим. Он сообщил, что для его перспективного развития Азербайджан заинтересован в достройке железнодорожного участка от Астаны до станции Рашт.

По словам Е.Кравцова, "Укрзализныця" также ознакомится с опытом "Азербайджанских железных дорог" в организации пассажироперевозок с привлечением современного подвижного состава.

Как сообщалось, руководители железных дорог пяти стран - Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши - в Одессе в четверг принимают участие в заседании Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута Юг - Запад. Проект по развитию маршрута предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии/стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.