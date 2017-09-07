Минэнергоугля обвиняет "Нафтогаз" в перетягивании на себя функций Кабмина

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обвиняет НАК "Нафтогаз Украины" в перетягивании на себя функций Кабинета министров при объявлении тендера на инвестиционно-банковские услуги при "анбандлинге" и привлечении партнера к управлению ГТС.

"Нафтогаз" самовольно перебрал функции Кабмина. Объявленная процедура … прямо противоречит статье 21 закона "О рынке природного газа", которой регламентировано, что только правительство Украины разрабатывает и утверждает условия конкурса по привлечению партнеров ГТС", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

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Как сообщалось, в соответствии с постановлением Кабмина № 496 от 1 июля 2016 г. отделение оператора ГТС должно состояться в течение 30 дней с даты вступления в силу окончательных решений по сути арбитражных дел между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.