Экономика

13:46 07.09.2017

"Укртютюн" выступает за введение уголовной ответственности за контрабанду сигарет

Ассоциация производителей сигарет "Укртютюн" считает основной задачей по борьбе с нелегальным рынком введение криминальной ответственности за контрабанду сигарет.

"Основной задачей в борьбе с нелегальным рынком мы видим введение уголовной ответственности за контрабанду сигарет в особо крупных размерах. Административный штраф плюс конфискация товара и транспортного средства не являются для контрабандистов существенным риском - сверхприбыль покроет все с лихвой. Необходимо суровое уголовное наказание", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор ассоциации "Укртютюн" Валентина Хоменко.

По ее словам, контрабанда табачных изделий отнесена законодательством многих стран ЕС к уголовным преступлениям и карается, в том числе, лишением свободы. Среди этих стран - Германия, Франция, Италия, Чехия, Литва.

"На рассмотрении украинского парламента находится законопроект №4327, предусматривающий уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров в особо крупных размерах (стоимость которых в тысячу и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан). Профильный комитет рекомендует принять его в первом чтении", - отметила гендиректор.

В.Хоменко обратила внимание, что внесенные в ноябре 2016 года изменения в законодательство, согласно которым уполномоченные органы обязаны приглашать на уничтожение конфискованных сигарет и оборудования для их изготовления производителей, импортеров и представителей ассоциаций выполняются с нарушениями.

"К сожалению, на практике требования законодательства исполняются далеко не всегда. Мы делали запрос в ГФС. За период действия новых требований произошло 11 уничтожений, тогда как "Укртютюн" проинформировали лишь о четырех из них. Причем в одном из случаев был нарушен установленный законодательством порядок уведомления, в результате чего мы узнали об уничтожении лишь через несколько дней после того, как это произошло", - сообщила глава ассоциации.

По ее словам, индустрия настроена добиваться четкого выполнения требований законодательства в части своего участия в уничтожении.

"Мы хотим быть уверены: конфискованная нелегальная продукция не будет возвращаться в оборот после ее "уничтожения" на бумаге", - заявила В.Хоменко.

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