Госпредприятия получили возможность реализовывать через "ProZorro.Продажи" основные средства

Государственные предприятия получили возможность реализовывать через систему электронных торгов "ProZorro.Продажи" основные средства, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Раньше мы уже говорили о том, что ряд государственных предприятий присоединился к пилотному проекту "ProZorro.Продажи", однако речь шла о запасах на складах или списанном имуществе. Его и так они могли продать по собственному желанию. Теперь же речь идет об основных средствах, которые следует списать", – отметил он в ходе пресс-брифинга в четверг, комментируя принятое на заседании 6 сентября соответствующее постановление правительства.

Это позволит предприятиям избавиться от того балансового имущества, которое не используется в его деятельности, но требует трат на содержание, уточнил М.Нефедов.

"Для большинства государственных структур списание или продажа имущества – это бюрократические девять кругов ада… Но это не просто бюрократическая проблема, когда нужно просто собрать какие-то бумаги и долго ждать. Проблема приводит к тому, что госпредприятия не занимаются этим вопросом. У них накапливается хлам и металлолом, который проще не списывать и продавать для выручки хотя бы каких-то средств", – сообщил М.Нефедов.

По его словам, в связи с этим у предприятий появляются дополнительные лазейки для мошенничества.

"У той же "Укрпочты" по результатам проверки из тысячи машин на балансе около половины просто не существует – это металлолом. Тем не менее, бензин на них списывают до сих пор и деньги на ремонт и обслуживание выделяют, а в штате предусмотрены водители для этих автомобилей", – сказал он.

Однако, как заметил исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, остается ряд нерешенных проблем, так как госпредприятия могут продавать списанное имущество или объекты основных фондов, которые являются недвижимыми.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил использование системы электронных торгов "ProZorro.Продажи" для реализации активов госпредпрятий.

Система де-факто работала с сентября 2016 года. С тех пор на ее площадках продано имущество на сумму 2,7 млрд грн, однако в МЭРТ заявляли, что ее возможности позволяют ежегодно реализовывать имущество только госпредприятий на 7 млрд грн.

"ProZorro.Продажи" - электронная торговая система, созданная по инициативе Минэкономразвития и торговли и Transparency International Ukraine, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, НБУ и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы "ProZorro". Реализуется при поддержке правительств Германии, Великобритании и Transparency International Ukraine.

К проекту присоединились крупнейшие украинские компании и банки, а также городские советы Винницы, Краматорска, Мариуполя, Тернополя, Харькова и Львова.