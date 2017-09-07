Экономика

12:08 07.09.2017

"Нафтогаз" объявил конкурс на услуги оценки активов группы

НАК "Нафтогаз Украины" объявила торги на закупку услуг по определению справедливой и рыночной стоимости активов "Нафтогаза" и предприятий группы, сообщила пресс-служба НАК.

"Услуги закупаются в связи с необходимостью проведения плановой переоценки основных средств предприятий группы, а в отношении "Укртрансгаза" – также в связи с предстоящим отделением деятельности по транспортировке природного газа", - отмечают в компании.

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Ожидаемая стоимость закупки – до 22 млн грн, срок предоставления услуг – до 30 июня 2019 года. Конечный срок подачи тендерных предложений – до 9 октября 2017 года.

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