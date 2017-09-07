Россия будет анализировать погоду и динамику заполнения газом ПХГ Украины

Россия будет анализировать погоду и динамику заполнения газом украинских ПХГ, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

По его словам, пока сложно говорить, сможет ли Украина этой зимой обойтись без российского газа, как это было в прошлом году.

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"Мы будем смотреть динамику заполнения ПХГ, тогда можно будет только говорить, это первое. А второе, многое зависеть будет, какая будет температура зимой. То есть сейчас прогнозировать трудно. Прошлую зиму прожили же. Зима была теплая", - сказал он.

Между тем Украина сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2017 года накопила в своих ПХГ 14,9 млрд куб. м газа, что уже превышает максимальный объем запасов (14 млрд 732,03 млн куб. м на 12 октября 2016 года), с которым страна вошла в отопительный сезон 2016/2017 гг. Оптимальный объем заполнения ПХГ для безопасного прохождения отопительного сезона составляет 17 млрд кубометров.