Порошенко рассчитывает на принятие Радой пенсионной реформы на следующей пленарной неделе

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада Украины примет в целом законопроект о пенсионной реформе на следующей пленарной неделе (18-24 сентября).

"Я надеюсь, что на следующей (пленарной – ИФ) неделе Верховная Рада Украины примет наш общий проект пенсионной реформы", - сказал президент, выступая с ежегодным обращением в парламенте в четверг.

П.Порошенко выразил надежду, что принятие реформы позволит увеличить пенсии для значительной части пенсионеров уже осенью этого года.

Как сообщалось, 6 сентября парламентский комитет по вопросам социальной политики занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал парламенту принять проект пенсионной реформы во втором чтении и в целом.