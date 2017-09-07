Экономика

11:57 07.09.2017

Порошенко рассчитывает на принятие Радой пенсионной реформы на следующей пленарной неделе

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада Украины примет в целом законопроект о пенсионной реформе на следующей пленарной неделе (18-24 сентября).

"Я надеюсь, что на следующей (пленарной – ИФ) неделе Верховная Рада Украины примет наш общий проект пенсионной реформы", - сказал президент, выступая с ежегодным обращением в парламенте в четверг.

П.Порошенко выразил надежду, что принятие реформы позволит увеличить пенсии для значительной части пенсионеров уже осенью этого года.

Как сообщалось, 6 сентября парламентский комитет по вопросам социальной политики занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал парламенту принять проект пенсионной реформы во втором чтении и в целом.

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Интерфакс-Украина
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