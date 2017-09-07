Экономика

11:37 07.09.2017

Повышение тарифов на ж/д грузоперевозки повлечет удорожание цемента на 16%

Ассоциация производителей цемента "Укрцемент" выражает обеспокоенность решением Министерства инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры) повысить с 1 октября 2017 года тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 22,5%, вследствие чего стоимость цемента может вырасти на 16%.

"Повышение тарифов на 22,5% на грузовые перевозки железнодорожным транспортом Украины в итоге ляжет на плечи потребителя в виде повышения стоимости конечного продукта цементных предприятий", - заявили предприятия-члены ассоциации "Укрцемент".

В частности, повышение тарифов повлечет рост на 3-15% конечной стоимости основных видов сырья (карбонатные и глинистые породы, гипс, пуццолановый добавки, металлургические шлаки и другие), а также топлива (угля), в результате чего себестоимость производства цемента вырастет на 5-7%.

Также произойдет повышение стоимости транспортировки продукта к потребителю.

Таким образом, стоимость цемента увеличится на12,5-16% в зависимости от марки продукции, типа подвижного состава и географической локации грузополучателя.

"При повышении тарифов на грузовые ж/д перевозки, по состоянию на 4 сентября 2017 года, стоимость 1 т. цемента для потребителя возрастет, как минимум, на 60 грн", - отметили в "Укрцементе".

Кроме того, в ассоциации подчеркивают, что рост стоимости ж/д тарифов будет способствовать увеличению производства контрафактной продукции и развитию "теневого" рынка цемента.

"Это будет разрушать репутацию цементной отрасли с одной стороны, с другой – создавать угрозу неустойчивости строительных конструкций и вред от такой продукции общественным интересам, что противоречит ст.1 закона "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции", - подчеркнули цементники.

Как сообщалось, тарифный комитет Минифраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Как сообщалось со ссылкой на последний проект финплана "Укрзализныци", доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 62, 85 млрд грн, что на 13,4% больше, чем в 2016 году. В расчете доходов от грузоперевозок на 2017 год учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с октября 2017 года на 22,5%. Дополнительные доходы от повышения составят 2,788 млрд грн.

Ранее Государственная регуляторная служба Украины отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.

Ассоциация "Укрцемент" создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной и асбестоцементной промышленности "Укрцемент" и стала его правопреемницей.

Членами ассоциации выступают крупнейшие цементные заводы отрасли: ПАО "Дикергофф Цемент Украина" (имеет филиалы "Волынь-Цемент" и "ЮГцемент"), ПАО "Хайдельбергцемент Украина" (Криворожский, Камянский и Амвросиевский заводы), ПАО "Ивано-Франковскцемент", ПАО "Евроцемент-Украина", а также группу компаний CRH Plc (ПАО "Подольський цемент", ПАО "Николаевцемент" и ООО "Цемент").

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