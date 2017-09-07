Президент ожидает ускорения роста ВВП с 1,8% в 2017г до 4% в 2020г

Президент Украины Петр Порошенко ожидает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году на 1,8% и ускорение динамики до 4% в 2020 году.

"Мы в этом году прогнозируем рост 1,8%, ожидаем ускорение роста экономики до 4% в 2020 году", - сказал он, выступая с посланием в Верховной Раде в четверг.

Президент также отметил, что ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения, несмотря на то, что основная часть промышленного потенциала Украины, который размещен на Донбассе, оккупирована и исключена из экономического оборота.

"Жесткие антикризисные шаги, макрофинансовая стабилизация, снижение налоговой нагрузки на бизнес, дерегуляция, открытие новых внешних рынков и другие меры, все это открыло путь к экономической активизации", - сказал П.Порошенко.

В то же время он обратился к правительству найти возможности ускорить экономическое восстановление Украины

"Правительство должно найти возможности трансформировать сегодняшнее вялое оживление ВВП в ускоренный и уверенный подъем - в то, что называется устойчивым развитием. Поэтому, кроме таких важных реформ, как пенсионная, здравоохранения, образовательная, необходимы также решения, способствующие привлечению инвестиций и достижению темпов экономического роста, которые позволят нам сокращать отставание от более развитых стран", - подчеркнул глава Украины.