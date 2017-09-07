Порошенко отмечает важность выполнения программы МВФ накануне пика внешних выплат-2019

Президент Украины Петр Порошенко отмечает важность выполнения программы Международного валютного фонда (МВФ) накануне пика внешних выплат в 2019 году.

"Я уверен, что и медицинская, и пенсионная, и образовательная реформы будут способствовать привлечению инвестиций и экономического роста, которые позволят нам сокращать отставание от более развитых стран. Но как предпосылку следует удержать макроэкономическую стабильность. Выполнять программу МВФ, без которой Украина окажется крайне уязвимой - особенно с учетом того, что на 2019 приходится пик выплат по внешним обязательствам", – заявил президент, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

Он отметил важность принятия пенсионной, образовательной и медицинской реформ. Также Петр Порошенко выразил надежду, что депутаты проголосуют, и за судебную реформу, принятие которой является условием сотрудничества с Международным валютным фондом.