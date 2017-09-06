Госавиаслужба и EASA провели техконсультации по восстановлению полноценной работы аэропорта "Ужгород"

Первые технические консультации по процедуре сертификации Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух) как провайдера аэронавигационного обслуживания по стандартам Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) состоялись 5 сентября в Государственной авиационной службе Украины.

Согласно пресс-релизу службы, получение такого сертификата является неотъемлемым условием для восстановления полноценной работы международного аэропорта "Ужгород", в частности, осуществления полетов по приборам.

Участники сосредоточились на обсуждении процедуры сертификации EASA провайдеров аэронавигационного обслуживания стран, не являющихся членами ЕС, ее сроков и возможных гибких подходов в зависимости от объема воздушного трафика и оперативной деятельности.

Достигнута договоренность, что в ближайшее время "Украэрорух" направит в EASA заявку на сертификацию с необходимыми сопроводительными документами для оценки европейскими экспертами объемов работы и ее ориентировочной стоимости.

Как сообщалось, 16 июня 2016 истек срок действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и эксплуатацию аэропорта "Ужгород". Как переходный вариант, который будет применяться до урегулирования вопроса, принято решение осуществлять полеты по правилам визуальных полетов.