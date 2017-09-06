Кабмин одобрил проект строительства пасстерминала Запорожского аэропорта

Кабинет министров Украины одобрил проект строительства пассажирского терминала и обслуживающих сооружений коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье".

Такое решение закреплено распоряжением правительства, принятым на заседании 6 августа, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, площадь участка под застройку составит 33,1 га, непосредственно площадь застройки – 6,657 тыс. кв. м.

Как планируется, пропускная способность терминала составит 400 пассажиров в час, в том числе 250 чел. - международного сектора, 150 чел. - внутреннего. Он будет насчитывать три этажа. Кроме того, предполагается строительство газовой котельной, насосной станции и трансформаторной подстанций.

Общая сметная стоимость строительства в ценах на 22 мая 2017 года составляет 543,159 млн грн, в том числе стоимость стройработ – 207,214 млн грн, оборудования, мебели и инвентаря – 234,944 млн грн, другие расходы – 101 млн грн.

Срок строительства – два года.

Международный аэропорт "Запорожье" как единый технологический комплекс предназначен для авиатранспортного обслуживания авиакомпаний, осуществляющих перевозку пассажиров, почты и грузов, а также выполняющих специальные и спасательные работы.

Аэропорт располагает взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием размерами 2500 на 42 м, перроном на 11 стоянок для воздушных судов, аэровокзалом, другими сооружениями и площадями.