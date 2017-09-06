Экономика

17:46 06.09.2017

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 26,01 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,01 грн/$1 с 25,955 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26-26,02 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9822 грн/$1 с 25,9543 грн/$1. Торговый оборот составил $384,98 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $440,42 млн.

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Интерфакс-Украина
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