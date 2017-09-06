"Нибулон" готовит к спуску на воду два судна в сентябре

Компания "Нибулон" завершает строительство последнего (восьмого) из серии несамоходного судна проекта В2000 и самоходного дноуглубительного судна проекта СДС-15.

Согласно пресс-релизу на сайте компании, сейчас проходит активная подготовка к спуску на воду и швартовым испытаниям восьмого несамоходного судна проекта В2000. Спуск этого судна запланирован на 8 сентября, ввод в эксплуатацию - до конца месяца.

В "Нибулоне" отмечают, что компания также приступили к строительству несамоходных судов проекта В5000 и несамоходного перегружателя зерна проекта П-38.

В течение 2017-2022 гг. на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" планируют построить 24 несамоходных судов проекта В5000.

"Благодаря модернизации завода и сотрудничеству с Европейским инвестиционным банком у компании "Нибулон" будет возможность строить до 15 ед. грузового флота в год и в ближайшие годы увеличить флот до 100 ед.", - сообщили в компании.

Согласно пресс-релизу, за 2017 год судоходная компания "Нибулон" транспортировала по Днепру и Южному Бугу около 820 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, на перевозку которой понадобилось более 34 тыс. грузовиков.