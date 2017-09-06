Минфин Украины внес проект госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина

Министерство финансов внесло проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" на рассмотрение Кабинета министров, сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Сегодня внес бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина – своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет подан на рассмотрение парламента. Бюджет "по елку" – это уже прошлое", – написал он в среду.

Среди основных приоритетов госбюджета на 2018 год министр назвал образование, медицину, оборону и безопасность, социальную сферу, децентрализацию, поддержку фермеров, ремонт и строительство дорог.

А.Данилюк также напомнил, что впервые бюджет будет построен на основе трехлетней Бюджетной резолюции.

"Как и предусматривалось резолюцией, дефицит бюджета уменьшился до 2,4%, а доходы общего фонда сведенного бюджета впервые превысили 1 трлн грн и достигли 1,03 трлн грн", – отметил он.

Как сообщалось, правительство утвердило проект Бюджетной резолюции 14 июня, впервые предложив утвердить ее на трехлетний срок – 2018-2020 гг.

Указанный документ предполагает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% ВВП и снижение уровня государственного долга до 55% ВВП. В частности, к концу 2017 года запланирован дефицит госбюджета на уровне 77,6 млрд грн, или 3% ВВП, в 2018 году – 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП, в 2019-м – 79,4 млрд грн, или 2,2% ВВП, в 2020 году – 79,6 млрд грн, или 2% ВВП.

В свою очередь, госдолг к концу 2017 года запланирован на уровне 66,8% ВВП, в 2018 году – 62% ВВП и в 2020 году – 55% ВВП.