"Нафтогаз" выполнил зависящие от него действия в рамках плана передачи активов "МГУ"

НАК "Нафтогаз Украины" выполнил зависящие от него действия в рамках плана передачи активов, материально-технических и других ресурсов к ПАО "Магистральные газопроводы Украины", заявляют в пресс-службе компании.

"Нафтогаз" направил Минэнергоугля перечень активов, достаточных для обеспечения, уже с первого дня после передачи, полной независимости оператора ГТС согласно законодательству ЕС и Украины, а также прохождения сертификации нового оператора в НКРЭКУ по согласованию с Секретариатом энергетического сообщества", - отмечают в пресс-службе.

В "Нафтогазе" добавляют, что если предоставленный НАК перечень расходится с видением Минэнергоугля, то это не является препятствием для дальнейшего движения.

"Если между перечнями активов, составленными "Нафтогазом" и Минэнергоугля существуют разногласия, они не являются препятствием для Минэнергоугля, чтобы выполнить любой из пунктов "Плана реструктуризации "Нафтогаза" или "Плана передачи активов в МГУ" (детализирующего выполнение пунктов 3 и 4 "Плана реструктуризации"). Оба документа содержат большое количество действий со стороны министерств и других ведомств, которые не требуют привлечения "Нафтогаза", но не выполняются", - резюмируют в компании.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании решил создать межведомственную группу по расследованию причин невыполнения НАК "Нафтогаз Украины" плана действий по передаче активов, материально-технических и других ресурсов к ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Создание межведгруппы возложено на Минэнергоугля, в ее состав также войдут представители Министерства экономразвития и торговли, Министерства юстиции и Фонда госимущества.

В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 гг.

Общая стоимость принадлежащих государству активов УТГ на 1 января 2017 года оценивалось в 329 млрд грн, активов принадлежащих самому обществу – 28 млрд грн.