Кабмин официально разрешил госпредприятиям продавать активы через "ProZorro.Продажи"

Кабинет министров Украины официально разрешил государственным предприятиям, учреждениями и организациям продавать собственные активы через систему "ProZorro.Продажи", сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании в среду.

Согласно сообщению Минэкономразвития, "ProZorro.Продажи" работают де-факто с сентября 2016 года. Через систему уже продано имущества на сумму 2,7 млн грн.

Как отмечают в МЭРТ, потенциально система может ежегодно реализовывать имущество госпредприятий на 7 млрд грн.

"ProZorro.Продажи" создают прозрачные и недискриминационные правила торгов при реализации государственного имущества. Это способствует развитию добросовестной конкуренции и снижает коррупционные риски. Кроме этого, они обеспечивают равный доступ потенциальных инвесторов к информации о таком имуществе", - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в ходе презентации системы на правительственном заседании.

"ProZorro.Продажи" - электронная торговая система, созданная по инициативе Минэкономразвития и торговли и Transparency International Ukraine, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, НБУ и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы "ProZorro". Реализуется при поддержке правительств Германии, Великобритании и Transparency International Ukraine.

К проекту присоединились крупнейшие украинские компании и банки, а также городские советы Винницы, Краматорска, Мариуполя, Тернополя, Львова и Харькова.