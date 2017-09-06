Экономика

15:26 06.09.2017

Жители Донецкой области задолжали за коммуналку 2,7 млрд грн

По состоянию на конец июля 2017 года задолженность населения Донецкой области по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 2 млрд 655 млн грн, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

"Задолженность населения по уплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляла 681,2 млн.грн, за газоснабжение - 860,6 млн.грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 317,7 млн.грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 168,2 млн.грн, за вывоз бытовых отходов - 47,0 млн.грн, за электроэнергию - 580,5 млн.грн", - говорится экспресс-выпуске на официальном сайте облстата.

При этом в июле 2017 года населением области за жилищно-коммунальные услуги оплатило 199,5 млн.грн, то есть 131,6% начисленных за этот период сумм. Кроме того, в июле 2017 года население оплатило за электроэнергию 121,0 млн.грн или 88,9% начисленных за этот период сумм.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт-час), на одного владельца лицевого счета в июле составили 407,2 грн.

Кроме того, c января по июль 2017 года с населением было заключено 7 тыс 195 договоров погашения реструктуризированной задолженности на общую сумму 30,8 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров за этот период составила 14,4 млн.грн.

В документе отмечается, что статистика не охватывает часть области, находящейся в зоне антитеррористической операции.

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