Украина с 1 января 2018 года снизит портовые сборы

Правительство Украины одобрило снижение нормы отчисления чистой прибыли госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) с 2018 года с 75% до 50%, что позволит с 1 января 2018 года понизить в пределах 20% ставки корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального и административного портовых сборов.

"Наши порты - дорогие, и бизнес постоянно ставит вопрос о снижении платы. И мы уменьшаем сборы, чтобы сделать порты более конкурентными", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя принятое на заседании Кабинета министров в среду соответствующее постановление.

Согласно ему, Мининфраструктуры совместно с Минэкономразвития, Госрегуляторной службой и Минюстиции должны в двухмесячный срок принять меры по снижению указанных сборов.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что портовые сборы составляют около 68% чистого дохода АМПУ, поэтому повышение правительством нормы отчисления чистой прибыли госпредприятий в конце 2015 года с 30% до 75% сделало невозможным понижение тарифов.

Предполагается также, что снижение норматива отчисления прибыли до 50% позволит АМПУ увеличить объемы инвестиций в инфраструктуру. В апреле 2017 года начальник отдела стратегического планирования и развития АМПУ Владимир Шемаев оценивал возмождность допинвестиций предприятия в связи со снижением нормы отчисления чистой прибыли до 50% в 800 млн грн.

В то же время министр финансов Александр Данилюк сообщил, что лишь накануне увидел проект решения, поэтому просил время на его доработку, однако премьер дал лишь сутки.

Предполагается, что о новых позитивных решениях правительства в морской отрасли В.Гройсман заявит во время своего визита в Одессу 8 сентября, где он примет участие в Международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия".

Как сообщалось, еще в апреле 2016 года Мининфраструктуры заявляло о совместной с Европейской бизнес ассоциацией разработке методики расчета портовых сборов, которая повысит конкурентоспособность украинских портов и их привлекательность среди грузовладельцев.

В июле этого года стало известно, что АМПУ совместно с ГП "Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины" завершили доработку проекта методики расчета ставок портовых сборов. Документ направлен в отраслевое министерство.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян на минувшей неделе сообщил, что документ будет презентован осенью текущего года, а глава АМПУ уточнил, что если будет согласовано понижение нормы отчисления прибыли с 75% до 50%, то это будет соответствовать сокращению сборов на 15%.

Чистая прибыль АМПУ в январе-июне 2017 года составила 1 млрд 828,74 млн грн, что на 7,5% ниже показателя за аналогичный период 2016 года. Его выручка выросла на 8,6% – до 3 млрд 853,34 млн грн.