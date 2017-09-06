Кабмин решил создать межведгруппу по расследованию причин невыполнения Нафтогазом плана передачи активов "МГУ"
Кабинет министров Украины решил создать межведомственную группу по расследованию причин невыполнения НАК "Нафтогаз Украины" плана действий по передаче активов, материально-технических и других ресурсов к ПАО "Магистральные газопроводы Украины".
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Создание межведгруппы возложено на Минэнергоугля, в ее состав также войдут представители Министерства экономразвития и торговли, Министерства юстиции и Фонда госимущества.
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Как сообщалось, в середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".
По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 гг.
Общая стоимость принадлежащих государству активов УТГ на 1 января 2017 года оценивалось в 329 млрд грн, активов принадлежащих самому обществу – 28 млрд грн.