Экономика

14:46 06.09.2017

Полисы ОСАГО в Украине имеют около четверти автомобилей с иностранной регистрацией

Договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) с января по август 2017 года были заключены по более 155 тыс. автотранспортным средствам с иностранной регистрацией.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ), по оценкам Бюро, полисы ОСАГО в Украине имеют около четверти автомобилей с иностранными номерами.

В МТСБУ также сообщили, что автомобили с иностранными номерами, как правило, пересекают госграницу, не нарушая закона, имея полис "Зеленая карта", срок действия которого составляет две недели. В случае, если они находятся в Украине более этого срока, они обязаны приобретать украинские полисы ОСАГО для автомобилей с иностранной регистрацией, основное отличие которого от действующего для автомобилей с украинской регистрацией – коэффициент, применяемый при расчете его стоимости.

Таким образом, отметили в МТСБУ, проблем для приобретения полиса ответственности перед третьими лицами в случае ДТП для владельцев таких автомобилей нет. А вот при получении возмещения в случае аварии они могут возникнуть, поскольку выплата производится только владельцу автомобиля, выдавшему доверенность. Для самостоятельного получения выплаты украинским водителем таких машин в доверенности на право управления автомобилем должно быть прописано, что он имеет право получать страховые возмещения и другие компенсации за вред, причиненный транспортному средству.

По данным МТСБУ, с начала года водители иностранных авто стали виновниками 1089 дорожно-транспортных происшествиях, т.е. именно такое количество обратились в страховые компании за получением возмещения. При этом, по данным Департамента патрульной полиции, за первое полугодие 2017 года в Украине произошло 4,5 тыс. ДТП с участием водителей транспортных средств с иностранной регистрацией. В целом в Украине за это время произошло более 76 тыс. аварий.

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС), в 2015 году из ввезенных 549,6 тыс. автомобилей не было вывезено 21,5 тыс. При этом большинство (472,3 тыс.) пересекло границу в режиме временного ввоза. В 2016 году из ввезенных в Украину 712,6 тыс. автомобилей с иностранными номерами не выехало 54,2 тыс. автомобилей, в том числе с нарушением срока в стране пребывает более 32 тыс. транспортных средств. В режиме временного ввоза в прошлом году пересекло границу 588,4 тыс., а в режиме транзита - 124,1 тыс. автомобилей.

ГФС также констатирует, что с начала текущего года и по состоянию на 4 сентября из ввезенных в страну в режиме транзита 111,9 тыс. автомобилей и еще 380,6 тыс. - в режиме временного ввоза не выехало почти 72,3 тыс. автомобилей.

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