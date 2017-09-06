Экономика

14:10 06.09.2017

Гройсман считает заслуживающей внимания идею снижения ренты для новых газовых скважин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает заслуживающей внимания идею снижения ренты для новых газовых скважин до 12% (с текущих 14-29% в зависимости от глубины скважины).

"Что касается уменьшения ренты до 12% - я считаю, что эта идея заслуживает на внимание. Необходимо, чтобы Минфин посмотрел, как это возможно сбалансировать с одной стороны, с другой – внедрить ренту таким образом, чтобы она не стала коррупционным фактором, чтобы не было каких-то перекрестных проблем. Это нужно сделать эффективно, публично, качественно, тогда с этим можно согласиться", - сказал он на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, группа депутатов предлагала Верховной Раде снизить ренту для новых газовых скважин еще в конце 2016 года. Однако тогда комитет Рады по налоговой политике отклонил инициативу.

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Интерфакс-Украина
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