Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает заслуживающей внимания идею снижения ренты для новых газовых скважин до 12% (с текущих 14-29% в зависимости от глубины скважины).

"Что касается уменьшения ренты до 12% - я считаю, что эта идея заслуживает на внимание. Необходимо, чтобы Минфин посмотрел, как это возможно сбалансировать с одной стороны, с другой – внедрить ренту таким образом, чтобы она не стала коррупционным фактором, чтобы не было каких-то перекрестных проблем. Это нужно сделать эффективно, публично, качественно, тогда с этим можно согласиться", - сказал он на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, группа депутатов предлагала Верховной Раде снизить ренту для новых газовых скважин еще в конце 2016 года. Однако тогда комитет Рады по налоговой политике отклонил инициативу.