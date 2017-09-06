"Укроборонпром" показывает на международной оборонной выставке в Польше высокоточное наземное вооружение

Госконцерн "Укроборонпром" презентует возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины на 25-й международной выставке оборонных технологий MSPO-2017, которая проходит в Кельце (Польша) 5-8 сентября.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна, центральной темой объединенного стенда предприятий-участников "Укроборонпрома" на польской выставке в этом году стало украинское высокоточное наземное вооружение: потенциальным заказчикам представлены натурные образцы отечественных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), поставляемые ВСУ и на экспорт.

На украинском стенде также представлены предприятия, специализирующиеся в сфере создания, модернизации и ремонта бронетехники, производства артиллерийского и авиационного вооружения, оптической техники, средств навигации.

В число украинских участников MSPO-2017, вошли, в частности, ГККБ "Луч", ГАХК "Артем", ГП "Изюмский приборостроительный завод", НПК "Фотоприбор", ГП "НТК" Завод точной механики", ГП "Шепетовский ремонтный завод", ГП "Оризон-Навигация", ХКБМ им.Морозова, Киевский и Житомирский бронетанковый заводы.

Украинскую делегацию на MSPO-2017 возглавляет гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

Международная выставка оборонных технологий MSPO – одна из крупнейших выставок оборонной промышленности в Европе: в настоящее время МSPO по масштабу и авторитету уступает только Farnborough (Лондон) и Le Bourge (Париж). Проводится под патронатом президента Польши.

В новой геополитической ситуации Украина и Польша активизировали ВТС и в настоящее отрабатывают планы сотрудничества, в том числе, в области совместного создания высокоточного наземного вооружения, средств ПВО, беспилотной техники, совместной модернизации бронетехники.

Среди перспективных совместных проектов, в том числе, лазерный ПТРК Pirat дальностью 2,5 км, разработки ГККБ "Луч" и польской Mesko.