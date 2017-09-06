Операции ГРП на скважинах "Укргазвыдобування" окупаются за 2-3 недели

Операции гидроразрыва пласта (ГРП) на скважинах ПАО "Укргазвыдобування" окупаются за две-три недели, сообщил глава компании Олег Прохоренко в ходе доклада на заседании правительства в среду.

"Мы получаем фантастическую отдачу на инвестиции, которые сейчас делаем. Например, операции ГРП окупаются за две-три недели. Это фантастика, но это реальность! Мы берем скважины, которые дают 20-30 тыс. куб.м. газа в сутки, и получаем 200-300 тыс. куб.м. на выходе после этих операций … Украина могла это делать и 10 и 20 лет назад, но это осознанно не делалось", - сказал он.

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Как сообщалось, "Укргазвыдобування" планирует в 2017 году нарастить добычу на 4%.

В 2016 году компания увеличила добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.