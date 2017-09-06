Экономика

12:50 06.09.2017

Кабмин намерен на каждом заседании заслушивать руководство областей о состоянии дел

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины намерен на каждом заседании заслушивать руководство областей по вопросу о состоянии дел в регионах.

"Я считаю, что будет правильно, когда мы с вами хотя бы одну область на каждом заседании правительства будем заслушивать", - сказал он в ходе заседания Кабмина в среду.

Премьер отметил, что на каждом заседании можно уделять 10 минут на то, чтобы область презентовала, что в ней сделано, какие имеются проблемы, какие планы развития, какие предприятия строятся.

Планируются также содоклады Офиса сопровождения инвестиций и комитета развития промышленности (по 3 минуты).

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