Экономика

12:18 06.09.2017

Кабмин намерен утвердить порядок расчета средневзвешенного тарифа на тепло из газа для нужд "альтернативщиков"

Кабинет министров Украины намерен утвердить порядок расчета Госэнергоэффективности средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую из газа для населения и бюджетных учреждений.

Такой пункт включен в повестку заседания правительства в среду.

Соответствующий расчет необходим для установления тарифов производителям тепла из альтернативных источников - согласно закону, они фиксируются на уровне 90% от средневзвешенных тарифов на тепло с газа.

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