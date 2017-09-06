"Запорожсталь" заменяет на маневровых тепловозах дизельные моторы на современные американской компании Cummins

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, начал модернизацию локомотивного парка путем внедрения практики ремоторизации 80-ти маневровых тепловозов как эффективную меру продления их срока эксплуатации.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, в августе текущего года комбинат реализовал пилотный проект по ремоторизации маневрового тепловоза.

Замену устаревшего мотора на современный дизельный мотор производства американской компании Cummins на первом переоборудованном тепловозе осуществил Николаевский тепловозоремонтный завод. Инвестиции в проект составили около 8 млн грн.

В числе преимуществ нового двигателя - экономия дизтоплива и масла в среднем на 30%, легкость в обслуживании и проведении текущих ремонтов. Компрессорная установка с винтовым компрессором нового поколения имеет более высокую производительность и низкий уровень шума при работе.

Модернизация продлит срок эффективной эксплуатации тепловоза на 12 лет.

Пресс-служба отмечает, что комбинат повышает эффективность логистики и модернизирует железнодорожное хозяйство с 2012 года. Среди реализованных проектов - внедрение многоуровневой системы контроля железнодорожных перевозок "Информационно-диспетчерская система". Такой механизм значительно сокращает время принятия решений, анализирует отклонения производственных показателей от плановых, предоставляет достоверные данные из автоматизированной системы управления железнодорожной логистикой комбината.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".