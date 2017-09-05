Экономика

19:00 05.09.2017

"Овостар" получила разрешение на экспорт яиц в ЕС и планирует начать поставки в октябре

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, получила разрешение на экспорт яиц класса "А" в Европейский Союз действительное с 12 сентября.

Согласно сообщению компании на сайте, компания планирует начать первые поставки яиц в октябре 2017 года.

Как сообщалось, по итогам 2016 года "Овостар Юнион" сократил чистую прибыль на 29% - до $22,5 млн по сравнению с 2015 годом. Его выручка в 2015 году возросла на 3% - до $77,7 млн.

Компания в 2016 году произвела 1,479 млрд яиц, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 22% - до 1,054 млрд шт. Объемы экспорта выросли на 34% - с 229 млн шт. в 2015 году до 307 млн шт. в 2016-м.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.

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