Экономика

19:15 05.09.2017

Фондовые индексы Украины во вторник вновь изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,37% - до 1129,36 пункта, индекс ПФТС повысился на 1,26% - до 291,23 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,3 млн грн, в том числе акциями - 8,55 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 22,3 млн грн, в том числе акциями – 0,37 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,33%), "Центрэнерго" (-0,68%) и "Укрнафты" (-0,32%).

Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,2%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,2%) и "Мотор Сичи" (-0,36%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,38% - до 598,58 пункта при объеме торгов 3,26 млн злотых (23,47 млн грн).

По итогам торгов подорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+1,89%) и "Кернела" (+0,89%).

Снизились в цене акции "Агротона" (-3,06%), KSG Agro (-2,93%) и "Астарты" (-0,02%).

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