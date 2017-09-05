Европейские индексы снизились во вторник на геополитической напряженности

Европейские фондовые индексы завершили преимущественно снижением торги во вторник, несмотря на сильные статданные из Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился на 0,13% - до 373,71 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,52%, французский CAC 40 - 0,34%, тогда как германский DAX вырос на 0,18%. Индекс ведущих компаний еврозоны Stoxx 50 понизился на 0,28%.

"Трейдеры сохраняют осторожность, - отмечает аналитик Hantec Markets Ричард Перри. - Геополитическая напряженность, связанная с ситуацией вокруг Северной Кореей, сейчас на первом плане".

Также инвесторы отреагировали на статданные из еврозоны.

Согласно данным IHS Markit, опубликованным во вторник, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в августе остался на уровне предыдущего месяца - 55,7 пункта. Индекс активности в сфере услуг, однако, упал до 54,7 пункта - минимума с января, с 55,4 пункта в июле.

Тем не менее, IHS Markit ожидает, что темпы роста ВВП еврозоны в третьем квартале 2017 года составят 0,6% в годовом выражении, как и в предыдущем квартале. Такая динамика ВВП создаст почву для наилучшего за 10 лет увеличения экономики по итогам всего года.

В Германии сводный PMI вырос в августе до 55,8 пункта с 54,7 пункта, индикатор активности в сфере услуг - до 53,5 пункта с 53,1 пункта. Во Франции сводный индекс уменьшился до 55,2 пункта с 55,6 пункта, индекс сферы услуг - до 54,9 пункта с 56 пунктов. В Великобритании показатели уменьшились соответственно до 54 пунктов с 54,1 пункта и до 53,2 пункта с 53,8 пункта.

Сильные статданные из Китая, являющегося крупным потребителем металлов, не смогли поддержать котировки горнодобывающих компаний.

Индикатор активности в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, вырос в августе до максимальных за три месяца 52,7 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее.

Стоимость бумаг Anglo American увеличилась в ходе торгов на 0,35%, однако цена акций BHP Billiton снизилась на 0,2%, Rio Tinto - на 1,1%.

Акции Merck KGaA подорожали на 2,4% на заявлении германской фармкомпании о том, что она рассматривает "стратегические варианты" для подразделения по выпуску потребительских товаров медицинского назначения, включая "полную или частичную продажу бизнеса, а также создание стратегических партнерств".

Цена бумаг Aveva Group подскочила на 26%. Французская промышленная группа Schneider Electric SE и британский производитель программного обеспечения согласовали условия сделки, в рамках которой подразделение Schneider по выпуску ПО для промышленного сектора будет объединено с Aveva.